Paragleiter stürzt auf Carport: schwer verletzt

Der 31-Jährige startete mit seinem Paragleiter auf der Schmittenhöhe in Zell am See und flog über Krimml nach Rauris. Plötzlich klappte der Fallschirm zusammen und begann in der Luft spiralförmig zu rotieren. Der Pilot zog zwar den Notschirm, schlug aber auf dem Carport eines Einfamilienhauses in Rauris auf und landete dann auf dem Asphalt davor.