Extrem-Legende Resnik: „Die Hilfe kommt nicht“

„Die Hilfe kommt im Sport nicht an, niemand weiß das besser als ich“, fällt Extremsport-Legende Sepp Resnik bei seinem krone.tv-Studiobesuch gleich mit der Tür ins Haus. Weswegen er gemeinsam mit Gleichgesinnten den Verein „sports4everybody“ gegründet hat, um bedürftigen Sportlern in Österreich unbürokratisch zu helfen. Zum Beispiel mit dem Projekt „World Extrem Run Challenge“ - am 14. Oktober geht‘s für alle Interessierten darum, die legendäre Streif laufend zu bezwingen, und zwar hinauf und hinunter.