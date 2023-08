Zug fuhr den Eisbullen im Testspiel davon

Beim Salute-Turnier im Vorjahr in Kitzbühel hatten sich die Eisbullen gegen den dreifachen Schweizer Meister EV Zug mit 5:3 durchgesetzt. Zum Testspiel-Auftakt setzte es für den Eishockeyliga-Meister am Freitag in Zell am See eine 1:4-Niederlage. „Wir sind etwas langsam gestartet. Haben dann durchaus gute Chancen kreiert, aber nicht genutzt. Unser Unterzahlspiel war sehr stark“, befand Oliver David nach seinem ersten Spiel als Bulls-Cheftrainer.