Wimmer: „Das sind einfach zu viele Gegentore!“

Michael Wimmer (Austria-Trainer): „Es war ein sehr emotionales Spiel. Wir haben in der ersten Halbzeit ein ganz ordentliches Spiel gemacht, sind aus den ersten beiden Chancen von Warschau in Rückstand geraten. Wir hatten durch Holland auch die Möglichkeit auf den Ausgleich. Wir haben in der Pause gesagt, mit einem Tor sind wir wieder im Spiel. Nach dem 0:3 kommen wir auch auf unglaubliche Art und Weise zurück, was für die Mannschaft spricht. Wenn man mit zehn Mann noch einmal zurückkommt, ist das 3:5 natürlich bitter, das sind einfach zu viele Gegentore. Warschau ist verdient eine Runde weiter. Einfache Fehler haben zu Toren geführt, auch auf der Gegenseite.“

Zu Rot für Jukic: „Das darf nicht passieren, auch wenn es in der Emotion war. Wir werden das intern besprechen.“