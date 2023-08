17-jähriger Urlauber aus reißender Sulm gerettet

Der junge Mann, der eine psychische Beeinträchtigung haben dürfte, ist mit seiner Mama im Bezirk Leibnitz auf Urlaub am Campingplatz. Am Mittwochnachmittag passierte ein Unglück: Der Jugendliche stand beim Flussbad „Zur Steinernen Wehr“ in Kaindorf an der Sulm und warf Steine in den Hochwasser führenden Fluss. Dabei fiel er hinein und geriet in eine Strömung des Gewässers, das derzeit noch dazu jede Menge gefährliches Treibgut mit sich führt.