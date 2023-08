Treibstoffdieb war trickreich, wurde aber gefasst

Benzin und Diesel sind teuer. Die Ausgabe wollte sich ein in Tirol ausgeforschter 42-Jähriger offenbar sparen. Der Mann hat laut Polizei an einer Tankstelle in Vomp ordentlich aufgetankt und ist dann davon gebraust. Die Fahndung gestaltete sich nicht einfach. Denn der Treibstoffdieb wendete „Trick 17“ an.