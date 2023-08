Guardiola bestätigt: So lange fällt De Bruyne aus

Der belgische Mittelfeldstar Kevin De Bruyne wird Champions-League-Sieger Manchester City wegen einer Verletzung lange fehlen. Es sei eine ernsthafte Verletzung, sagte Trainer Pep Guardiola am Dienstag in Athen einen Tag vor dem europäischen Supercup-Finale an diesem Mittwoch (21.00 Uhr) gegen den FC Sevilla. Damit verpasst nach Tormann Thibaut Courtois ein weiterer Schlüsselspieler von Belgiens Auswahl das EM-Qualifikationsspiel in Wien gegen Österreich am 13. Oktober.