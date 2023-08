„So einen Schaden habe ich noch nie gesehen“

Eine Gruppe niederländischer Jugendlicher war bis zum Mittag in dem Haus untergebracht, dessen Glasüberdachung auf der Terrasse von einem Baum zertrümmert wurde. Ernst Fuchs und seine Frau Roswitha sprechen von „großem Glück“, dass sich niemand mehr in dem Haus aufhielt, als der Sturm über das Gelände fegte. Die umfallenden Bäume versperrten den Weg zu den Heimen, in denen die Kinder untergebracht waren. Die 14 Niederländer waren bereits am Morgen abgereist.