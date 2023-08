Leoben übernimmt ungeschlagen Tabellenspitze

Aufsteiger DSV Leoben hat am Sonntag auch das dritte Saison-Match in der 2. Fußball-Liga gewonnen. Die Steirer bezwangen SKU Amstetten zu Hause mit 1:0 (0:0) und haben damit den bisher ebenfalls makellosen Tabellen-Leader GAK an der Spitze abgelöst. Den Treffer für Leoben erzielte Stürmer Thomas Hirschhofer in der 57. Minute.