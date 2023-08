Altstadt-Wirte sperren pöbelnde Polterer aus

Lokalaugenschein an einem Samstagabend: Auch wenn es in der Linzergasse gerade verdächtig still ist, „Stadtkrug“-Wirt Marcus Wintersteller hat Erfahrungen mit den feiernden Gruppen. „Bei uns kommen die nicht rein“, sagt er. Das ist auch der O-Ton anderer Innenstadt-Wirte. „Reservierungen von Poltergruppen nehmen wir nicht mehr an“, heißt es aus dem Fuxn. Im Augustinerbräu steht das sogar auf der Webseite. „Poltergruppen trinken, pfeifen, singen und sind lauter als andere Gäste“, ärgert sich Gustl Absmann von der „Weissen“. Weil das Benehmen zu wünschen übrig lässt, setzen Wirte bei der Reservierung Regeln fest. Dafür haben Sabrina (22) und ihre Freundinnen aus Freilassing Verständnis. Ihr Abend in der „Weissen“ ist ruhig. Gefeiert wird woanders. In den Bars der Stadt. Oder gleich draußen auf der Straße und am Salzachkai.