Vorwürfe zu Ziegelstadl „sind uns nicht bekannt“

„Kontrolle ist nicht unser Zuständigkeitsbereich“

Auf die Frage, ob „Neustart“ die Zustände in Österreichs Justizanstalten kontrolliert, meint die Sprecherin, dass „dies nicht in unserem Zuständigkeitsbereich liegt“. Die Zusammenarbeit sehe wie folgt aus: „Bei der von uns durchgeführten Entlassungsvorbereitung im Rahmen der Haftentlassenenhilfe führen wir Erstgespräche mit Inhaftierten noch vor ihrer Entlassung durch. Dazu besuchen unsere Sozialarbeiter zu Beginn ihrer Beratung Inhaftierte in den Justizanstalten. Vorgesehen sind ein bis drei Gespräche. Dabei geht es in erster Linie darum, mit ihnen ihr Leben nach der Entlassung zu besprechen, beispielsweise welche Wohnmöglichkeiten es gibt, Arbeit, Sicherung des Lebensunterhaltes oder welche ärztliche Versorgung ab dem ersten Tag der Entlassung zu gewährleisten ist.“