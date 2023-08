Sydney Sweeney begeistert im hautengen Lederdress

„Manchmal liebe ich diese verrückte Reise, auf der ich mich befinde, da ich mich in so viele Charaktere verliebe und sie alle spielen will. Und ich liebe, was ich tue. Und dann denke ich mir manchmal, okay, vielleicht sollte ich ein bis zwei Projekte pro Jahr machen, damit ich mir Zeit zu Hause mit meiner Familie gönnen kann. Aber ich glaube, ich würde dann so unruhig werden. Ich blühe im Chaos auf“, gestand sie.