Sydney Sweeney kreierte „Heißer denn je“-Bikinis

Die neue Bademoden-Kollektion demnach inspiriert von einer italienischen Sommerromanze, das Label jubelte in seiner Pressmitteilung zudem, dass man nie eine „heißere“ Linie auf den Markt gebracht habe. Die Kollaboration mit Sweeney scheint zudem auf der Hand zu liegen: Immerhin begeisterte die Serien-Beauty im letzten Jahr in einer Folge von „Euphoria“ in einem sehr sexy Stück von Frankies Bikinis.