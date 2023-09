Lena Hoscheks Trachtenherbst wird mystisch

Passend zur Stimmung der Jahreszeit vereinen die Looks die kräftigen, warmen Farbtöne eines herbstlichen Blätterwaldes: sattes Mokka, dunkles Bordeaux und eine Vielzahl an Grüntönen - von natürlichem Moosgrün über intensives Petrol bis zu ruhigem Tannengrün - versprühen in Kombination mit Nachtschwarz eine gewisse Mystik für kühle Tage.