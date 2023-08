„Bei diesem Pilz hat Verwechslung fatale Folgen“

In Tirol gibt es mehr als hundert essbare Pilzsorten, insgesamt zwischen 2000 und 3000 sogenannte fruchtbildende Sorten. Werden auch immer wieder neue entdeckt?

Ja, durch den Klimawandel siedeln sich südliche Arten wie der Wurzelnde Bitterröhrling bei uns an. Zum Verzehr ist dieser Pilz – wie der Name schon sagt – nicht geeignet. Ebenso wenig wie der Büschelige Egerlingsschirmpilz, den wir heuer erstmals in Tirol nachgewiesen haben.