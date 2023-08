Lokale, über die man spricht: Sattlerhof

Wer sich also auf das Fünf-Gänge-Menü (125 €) einlässt, erhält gleich zu Beginn Wilden Brokkoli in einer zarten Hülle aus Lardo, obendrauf Stachelbeeren, das Ganze unterspült von würziger Buttermilch-Petersilsauce. Ähnlich aromenstark geht es weiter: Zander wird in Krenöl mariniert, gebraten und mit grünen Erdbeeren, gehacktem Liebstöckel und Erbsen-Kohlrabi-Püree serviert - großartig! DieProdukte sind regionalen Ursprungs, das wird besonders bei einem Gericht namens Weidegockel spürbar: Das Fleisch stammt von einem Hahn aus Freilandhaltung, sein saftig-intensiver Eigengeschmack wird durch Hühnerfarce sowie schwarzes Knoblauchgel noch unterstrichen. Als Begleitung genügen Estragonemulsion sowie konfierte Zwiebeln, die mit Junglauchasche (!) bestreut werden. Zum Dessert gibt’s nach Wald duftende Kiefernzapfenmousse,belegt mit Schwarzbeeren, weißer Schokolade und Sauerkleesorbet.