Tod in Fabrik: Drei Freisprüche, zwei Geldstrafen

"Es wäre zu verhindern gewesen“, erklärt Staatsanwalt Christoph Wancata und meint damit den Tod eines Arbeiters (54) in der Halleiner Zellstofffabrik der Firma AustroCel – ein Unglück, das sich am 2. Juni 2021 ereignet hatte. Der Ex-Chef (60) und drei leitende Ingenieure mussten erklären, warum in der Firma ein viel zu dünnes Rohr verwendet und auf Auflagen gepfiffen wurde.