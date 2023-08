PSG-Hammer: Neymar will Klub sofort verlassen!

Paukenschlag bei Paris Saint-Germain: Brasiliens Superstar Neymar plant einem Medienbericht zufolge seinen Abgang von PSG noch in diesem Sommer! Diese Entscheidung habe der 31-jährige Offensivspieler gemeinsam mit seiner Familie und seinen Beratern getroffen, berichtete die französische Zeitung „L‘Équipe“ am Montag. Den Entschluss hat Neymar demzufolge am Sonntag dem französischen Spitzenklub mitgeteilt.