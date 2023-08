Mit Toni Polster nach Hollyood

Toni fit machen

„Ehrensache, das mache ich“, verspricht Mister Universe. „Aber zuvor mache ich den Toni richtig fit!“ Und das meint Drescher wirklich ernst. Schließlich ist der in der Steiermark lebende Kärntner diplomierter Personal Coach, möchte mit Polster spätestens ab September einen Trainingsplan umsetzen, so auch die Hüftprobleme des ÖFB-Rekordtorschützen in den Griff bekommen. „Ich möchte Toni wieder zu jugendlichem Elan verhelfen.“ Und auch für die Kicker der Wiener Viktoria hat Drescher einige Tipps und Tricks, mit denen er “fünf bis zehn Prozent" mehr Leistung herauskitzeln kann. Für ihn selbst wird’s am 28. Oktober in Bradford (Eng) wieder ernst, da geht’s um den Mister-Universe-Titel des größten Weltverbands (NABBA)!