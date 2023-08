2 Promille: Mann kracht mit Firmenwagen gegen Pkw

Weiterer Alkounfall in der Nacht auf Sonntag im Tiroler Unterland: In Kitzbühel krachte ein Einheimischer (20), der laut Polizei fast zwei Promille intus hatte, mit einem Firmenfahrzeug gegen ein Auto. Der Beifahrer des Pkw-Lenkers erlitt Verletzungen. Wenige Minuten zuvor war es in Niederndorf im Bezirk Kufstein zu einem Überschlag gekommen, nachdem der betrunkene Lenker (30) die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte.