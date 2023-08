Fan bei Turnier von Leuchtrakete getroffen - tot!

Randale in Tarnow

Rund 100 Hooligans sollen am Samstag an der Massenschlägerei in der polnischen Stadt Tarnow beteiligt gewesen sein. Medienberichten zufolge gingen gewaltbereite Anhänger der Klubs Unia Tarnow, Wisla Krakau und Zaglebie Sosnowiec aufeinander los.