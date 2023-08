Sensation! Olympiasieger aus dem Bewerb geworfen

Regenwetter dominierte den Samstag auf der Wiener Donauinsel. Dem Partyspaß der 6500 Fans in der ausverkauften Red Bull Beach Arena tat dies aber keinen Abbruch. Viel besser soll das Wetter am sonntägigen Finaltag nicht werden. Den sehen die amtierenden norwegischen Olympiasieger und Weltmeister Anders Mol und Christian Sørum aber nur von der Tribüne aus, denn sie erlebten am Samstag ein sportliches Donnerwetter!