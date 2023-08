Ganze Region zittert vor Wilderer im Wienerwald

Am Tatort liegen gelassen

Der „Spießer“ (in der Waidmannssprache so genannt, weil sein Geweih noch keine Verzweigungen hat und nur aus zwei Stangen besteht) lag tot in einer Wiese. Aus einer Wunde war „Schweiß“, also Blut, ausgetreten, die „Lichter“ (also die Augen) waren gebrochen. Laut Experten muss der Schuss aus der Büchse eines geübten Schützen gefallen sein. Denn die Kugel war an der „richtigen“ Stelle in den Körper des Wildes eingedrungen. Mittlerweile erhärtet sich wegen der Spurenlage der Verdacht, dass das Stück Rotwild aus dem Auto erschossen worden ist. Besonders verwerflich: Das gewilderte Böcklein wurde einfach am Tatort liegen gelassen. Das wiederum nährt den Verdacht, dass der Wilderer aus reiner Lust am Töten handelt – was ihn noch gefährlicher macht. Daher werden jetzt sogar schaurige Erinnerungen an den blutrünstigen Wilderer und Mörder Alois H. aus dem Bezirk Lilienfeld wach.