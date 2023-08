Konkurrent für Laimer: Bayerns Tuchel will Spieler

Das aktuelle Bayern-Quartett im Mittelfeld liebe es, „zwischen den Strafräumen zu agieren“, wie Tuchel erläuterte: „Wir haben nicht einen defensiven Sechser, der mehr an den Schutz der hinteren Zone denkt.“ Gravenberch sei „ein sehr guter Dribbler“, Goretzka „ein sehr physischer Spieler“, Laimer eher „ein Balljäger“ und Kimmich „unser Stratege, der alles machen will und alles kann“. Aber auch in Kimmichs DNA liege es nicht, ein rein defensiver Sechser zu sein, sagte Tuchel.