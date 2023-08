So raffiniert gehen Online-Abzocker vor

Glück hatte hingegen am Tag zuvor ein 62-jähriger in Dornbirn wohnhafter Mann. Dieser hatte von Online-Betrüger eine E-Mail von einer „Finanzagentur“ erhalten, in welcher er dazu aufgerufen wurden, eine offene Rechnung in Höhe von 189,15 Euro begleichen. Da er der deutschen Sprache nicht mächtig ist, suchte der Mann beim Institut für Sozialdienste (IfS) um Rat. Eine Betreuerin ging der Sache nach und stellte schnell fest, dass das Schreiben in Wahrheit von einer Firma aus Luxemburg stammt - und diese ist bekannt für Online-Gaunereien.