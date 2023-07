In Salzburg bricht ein neues Zeitalter an. Wenige Tage nachdem der Wechsel von Sportdirektor Christoph Freund zum FC Bayern offiziell bekannt gegeben wurde, wurde auch Trainer Matthias Jaissle freigestellt. TV-Experte Alfred Tatar ist sich in Bezug auf das Verhalten des 35-Jährigen sicher: „Das hat Salzburg in Mark und Bein getroffen.“