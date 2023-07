Sieg und Novum: Marokko schreibt WM-Geschichte

Südkorea vor WM-Aus

Die Marokkanerinnen wahrten ihre Chance auf das Achtelfinale. Bereits in der 6. Minute erzielte Ibtissam Jraïdi vor 12.886 Zuschauern in Adelaide die Führung. Südkorea, am Donnerstag (12.00 Uhr/MESZ) der Gegner Deutschlands im letzten Vorrundenspiel, hatte die Auftaktbegegnung mit 0:2 gegen Kolumbien verloren und steht somit mit zwei Niederlagen vor dem WM-Aus.