Bergnotruf kam über Kroatien nach Tirol

Auf der Ellmauer Halt geriet Freitagnachmittag ein Deutscher (61) in Bergnot. Der Mann rief Verwandte in Bayern an, die dessen Bruder in Kroatien. Erst Stunden später war die Bergrettung Scheffau-Söllandl informiert. Die barg den völlig erschöpften und unterkühlten Wanderer dann.