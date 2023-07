4,5 Kilogramm Drogen in Salzburg beschlagnahmt

Am 20. Juli nahm die Salzburger Polizei den Mann am Rand der Stadt fest, als dieser einem 48-jährigen Landsmann Suchtmittel übergeben wollte. Bei der Kontrolle konnten die Beamten im Lieferwagen des Verkäufers 4,5 kg Drogen finden. Darunten waren rund 5000 Ecstasy-Tabletten, 500 Gramm Kokain, 2000 Gramm Amphetamin und 120 Gramm Methamphetamin. Auch in Ungarn fanden zeitgleich Durchsuchungen statt, eine Wohnung und ein Lagerhaus wurden erkundet. Dabei konnten Reisedokumente, Mobiltelefone und eine mit weißer Substanz verunreinigte Waage gefunden werden.