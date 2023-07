Ehrenpräsident sagte nur: „Nicht schuldig“

Beim dritten Anlauf ist er da, der Herr Angeklagte, Ehrenpräsident und Vorstand des österreichischen Tierschutzvereins. Untreue lautet der Vorwurf beim Strafprozess in Salzburg. Mehr als 600.000 Euro an Vereinsgeldern soll er zweckwidrig verwendet haben: auch für Privates, heißt es in der Anklage.