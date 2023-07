Trainer des WM-Gastgebers sorgt für Unverständnis

Nun unter Druck

Die defensiv anfälligen Australierinnen hatten zunächst 1:0 geführt, gerieten zwischenzeitlich aber 1:3 in Rückstand. Das 2:3 in der Nachspielzeit kam zu spät. Um es aus eigener Kraft ins WM-Achtelfinale zu schaffen, müssen die Australierinnen am kommenden Montag gegen Kanada gewinnen.