Ehemaliger US-Goalie trauert um elfjährige Tochter

Familie erschüttert

„Es gibt keine Worte, um die Tiefe unserer tiefen Trauer in diesem Moment auszudrücken. Unsere Familie ist immer noch geschockt über den plötzlichen und tragischen Verlust unserer schönen und brillanten Tochter Olivia durch einen unglücklichen Bootsunfall gestern. Wir sind immer noch ungläubig, dass uns ihr helles und reines Licht so plötzlich genommen wurde. Irgendwie werden wir das gemeinsam als Familie durchstehen“, äußerte sich Knighton via Instagram zu dem Drama.