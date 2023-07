Auftaktpleite, aber 16-Jährige schreibt Geschichte

Die Tore der Südamerikanerinnen in Sydney erzielten Catalina Usme (30./Elfmeter) und Linda Caicedo (39.). Gruppenfavorit Deutschland hatte am Montag mit einem 6:0-Sieg über Marokko den bisher höchsten Sieg bei diesem Titelkampf und auch am ersten Spieltag gelandet. Jede Equipe war bisher einmal im Einsatz.