Schatz in Imst: Bank, die die Zukunft sichern kann

Auch an Krankheiten und Schädlingen forschen

„In der ersten Julihälfte haben wir mit unserem Parzellenmähdrescher bereits Getreide geerntet“, ergänzt der „Bankdirektor“. In den Gefilden in Brennbichl ist eine weitere, essenzielle Rettungstat möglich. Partl: „Im Laufe der Jahre verliert das Korn seine Keimfähigkeit, aus diesem Grund muss permanent das alte Saatgut durch neues ersetzt werden. Die 70 Kartoffellandsorten müssen wir gar jährlich neu anbauen.“ Erhaltung der Sorten also für die Zukunft, aber auch Praxisforschung an Krankheiten und Schädlingen. So könnte auf einem Kartoffelacker, den die Teilnehmer als „normal“ wahrnahmen, Bahnbrechendes passieren: Ein dreijähriges Forschungsprojekt der Uni Innsbruck möchte dem Drahtwurm, der weltweit Kartoffelernten zerstört, erstmals mit Lockpflanzen und insektentötenden Pilzen biologisch zu Leibe rücken – die Zwischenbilanz ist vielversprechend.