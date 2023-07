Mehrere schwerverletzte Biker auf Tirols Straßen

Biker rund 15 Meter in Wiese geschleudert

Gegen 12.45 Uhr krachte auf der Defereggentalstraße vom Staller Sattel kommend ein 56-jähriger Deutscher mit seinem Motorrad in einer leichten Rechtskurve frontal in den Pkw eines Schweden (62). Der Biker kam zu Sturz, überschlug sich mehrmals und kam etwa 15 Meter weiter mit schweren Verletzungen in der dortigen Wiese zu liegen. „Der Mann war an der Unfallstelle noch bei Bewusstsein und wurde durch den Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus nach Lienz geflogen“, heißt es seitens der Polizei. Der Pkw-Lenker und seine Lebensgefährtin (58) am Beifahrersitz wurden nur leicht verletzt, lehnten aber eine medizinische Behandlung ab. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.