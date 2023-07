Skandal um Rechtsextrem-Tattoo bei Mesut Özil!

Er selbst hat in der Vergangenheit immer wieder Rassismus und Islamophobie in Deutschland thematisiert, kritisiert, dass er nach guten Auftritten in der Nationalmannschaft ein Deutscher, nach schlechten aber ein Türke gewesen sei - umso mehr irritiert Ex-Superstar Mesut Özil nun mit einem Tattoo, das ihn als mutmaßlichen Anhänger der als rechtsextrem, rassistisch und ultranationalistisch geltenden „Grauen Wölfe“ zeigt …