Bub (11) bei Crash auf Sommerrodelbahn verletzt

Schmerzen am Rücken

Durch den Aufprall wurde der 11-Jährige trotz Sicherung nach vorne katapultiert. Beim Ausstieg klagte der Bub über Schmerzen am Rücken. Er wurde vom Sanitäter der Bergbahnen versorgt und ins Tal gebracht. In Begleitung der Mutter wurde der junge Deutsche schließlich mit dem Notarzthubschrauber „Heli4“ zur Abklärung des Verletzungsgrades in die Innsbucker Klinik geflogen. „Dort wurde im Zuge der Behandlung eine Prellung der Wirbelsäule festgestellt, worauf das Kind in häusliche Pflege entlassen wurde“, so die Ermittler.