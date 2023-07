Zulagen für Direktoren in Berufsschulen kürzen

Zu wenige Schüler in Ferlach

Und dabei stellte sich eines heraus: Die Berufsschule in Ferlach verzeichnete im Schuljahr 2021/22 die geringste Schülerzahl mit 172 Schülern. Die sinkenden Zahlen am Rosentaler Standort erkannte aber auch schon das Land, deshalb wird, wie berichtet, die Berufsschule für Büchsenmacher, Waffenmechanik und Oberflächentechnik nach Villach verlegt. Für diese Pläne gibt es vom Landesrechnungshof lobende Worte.