Gestohlener Oldtimer wurde auf der Flucht zerstört

Eine Tragödie für so manchen Oldtimer-Fan spielte sich in Perwolfs in der Gemeinde Altmelon im niederösterreichischen Bezirk Zwettl ab. Der 30-jährige Besitzer des Fahrzeuges fuhr damit auf ein Fest. Nach den Feierstunden ließ er das Fahrzeug lieber stehen und ging zu Fuß nach Hause. Dass er den Fahrzeugschlüssel im Zündschloss angesteckt ließ, entpuppte sich als folgenschwerer Fehler.