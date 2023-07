Mödlings Jagdpächter warnt vor Hunderissen

Seit 20 Jahren ist Günter Weinkopf im Mödlinger Revier tätig, anfänglich waren hier noch rund fünf Hunderisse pro Jahr zu beklagen. Diese Zahlen stiegen innerhalb kurzer Zeit rasant an. „So waren alleine in den letzten zehn Tagen vier zu Tode gehetzte oder gebissene Rehkitze zu verzeichnen, sechs Fälle von Fallwild sind es insgesamt im ersten Halbjahr!“, betont Weinkopf. Sämtliche Kitzrisse würden sich dabei im niedrigen Teil des Reviers wie in der Nähe von Parkplätzen, Häusern, der Meiereiwiese, dem Johannesteich oder dem Biotop Prießnitztal ereignen.