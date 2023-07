Nach dem Schlaganfall das Sprechen neu erlernt

Eiter in der Galle

Nach dem Karriereende bei der Vienna in Folge eines Achillessehnenrisses (gesamt 365 Bundesligaspiele, mit 156 Toren auf Rang fünf in der ewigen Bundesliga-Schützenliste) arbeitete er mit späteren Kalibern wie Alaba, Suttner oder Grünwald in der Hollabrunner Stronach-Akademie, ehe ihn 2010 der erste Schicksalsschlag ereilte. Ein Schlaganfall im Rahmen eines Herz-Checks. Sieben Wochen Spital und Reha in Bad Pirawarth folgten, „ich musste das Sprechen neu lernen!“ Weitere zwei kleinere Schlaganfälle in einem Jahr sowie Corona reihten sich aneinander. „Ich hatte Eiter in der Galle, bekam Infusionen!“ Wieder Reha.