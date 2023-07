Lkw rauchte auf Autobahn: Großbrand blieb aus

Der Italiener war mit seinem Lkw samt Sattelschlepper auf der A12 in Richtung Innsbruck unterwegs, als er kurz vor 17 Uhr in seinem Rückspiegel Rauch bemerkte, der an der zweiten Achse seines Aufliegers aufstieg. Der Mann reagierte geistesgegenwärtig und verhinderte damit wohl ein Verkehrschaos.