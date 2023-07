Alkolenkerin krachte in Tirol in verunfallten Pkw

Böse Folgen hatte am Mittwoch ein Abflug eines 22-jährigen Einheimischen, der mit seinem Pkw auf der Inntalautobahn in Pettnau (Bezirk Innsbruck Land) auf nasser Fahrbahn gegen die Fahrbahntrennung gekracht war. Sein Auto wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, die nachfolgende Pkw-Lenkerin krachte in ihn und landete im Gebüsch.