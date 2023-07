Der große Traum vom Titel beim „Transfer-Kaiser“

Neun Jahre später besitzen die Linzer ein Trainingszentrum mit 14 Plätzen plus drei Stadien: Raiffeisen-Arena, Voest-Alpine-Stadion in Pasching und die Verbandsanlage an der Linzer Daimlerstraße. Unter Oliver Glasner klopften die Linzer 2019 erstmals an die Tür zur Champions League. Nach einem Katastrophenjahr in der Liga unter Andi Wieland überwinterten die Linzer 21/22 wenigstens in der Conference League, fetteten das Budget um 10 Millionen auf. Der Startschuss, um nach der Übersiedlung in die Luxus-Arena auf der Gugl All-in zu gehen.