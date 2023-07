Mann bedroht Frau in Innsbruck mit Schusswaffe

Er könne auch andere erschießen, soll ein Einheimischer (70) einer Frau (53), ebenfalls einheimisch, gedroht haben. Beide waren in der Wohnung des Mannes am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr, als er ihr plötzlich die vermeintliche Schusswaffe an den Oberschenkel hielt. Die 53-Jährige konnte die Polizei alarmieren. Gegen 9.20 Uhr rückten SIG (Schnelle Interventionsgruppe), Eko Cobra und Regelkräfte der Polizei an. Der Mann konnte in seiner Wohnung festgenommen werden.