Europark:„Entscheidung ist große Erleichterung“

Zehn Jahre lang kämpfte das Salzburger Einkaufszentrum Europark um eine Erweiterung der Verkaufsfläche. Diese scheiterte stets am Veto der Grünen in der Landesregierung. Egal ob Astrid Rössler, Heinrich Schellhorn oder Martina Berthold am Ruder der Öko-Partei waren. Jetzt mit Schwarz-Blau ist es anders: Landesrat Martin Zauner (FPÖ) hat, wie berichtet, nun den Weg für die Standortverordnung frei gemacht. Die Unterstützung der ÖVP stand außer Frage, da sie schon immer für die Erweiterung war.