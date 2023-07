„Rapid scheitert immer an den eigenen Erwartungen“

Seit 18 Jahren betreibt Helge Payer seine Tormannschule. „Nach wie vor eine Herzensangelegenheit. Ich möchte etwas zurückgeben, denn ich hatte das Glück, von Anfang an super Trainer um mich gehabt zu haben“, sagt der 43-Jährige. Der dieser Tage mit seinem Team ein Sommercamp in Himberg bei Wien leitet. Die „Krone“ besuchte Helge dort und wollte natürlich wissen, was er „seinen“ Rapidlern (für die er 21 Jahre spielte) in der neuen Saison zutraut. „Rapid scheitert eigentlich immer an den eigenen Erwartungen“, nennt Payer Baustelle Nummer eins in Wien-Hütteldorf.