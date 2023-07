Als „Krone“- Leser zur Beachvolleyball EM in Wien

Mit der Rückkehr der EM auf die Donauinsel erlebt die größte Partyinsel Europas ihr sportliches Comeback. Nach einer pandemiebedingten Pause 2020 und dem Gastspiel am Heumarkt kehrt das größte Beachvolleyball-Turnier Österreichs an den Ort zurück, der schon Austragungsort der Weltmeisterschaft 2017 und der Beach Majors 2018 und 2019 war. Aber es sind nicht nur die Profis, die dieses Turnier so besonders machen. Die Fans, die Atmosphäre und die unwiderstehliche Kombination aus Sport, Musik und Sonne machen die Beachvolleyball-EM zu einem unvergesslichen Event.