Beach-Spektakel kehrt auf die Donauinsel zurück

Die Pro-Tour-Saison des Weltverbandes FIVB beginnt unterdessen diese Woche mit einem Elite16-Turnier in Doha. Die beiden gemeldeten ÖVV-Teams Dorina Klinger und Ronja Klinger sowie Robin Seidl und Philipp Waller müssen am Mittwoch in die Qualifikation. Das Turnier in Katar ist eines von zehn der höchsten Kategorie. Ende August gastiert die Tour mit einem Future-Event auch wieder in Baden.