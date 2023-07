Messi und Busquets: Barca-Legenden wiedervereint

Auch Barcelona-Legende Sergio Busquets schnürt von nun an die Fußballschuhe für den MLS-Klub. Genau wie Messi hat der Spanier einen Vertrag bis 2025 unterschrieben und wurde in der Nacht auf Montag von 20.000 Fans in Miamis Stadtion gefeiert. Bei Barca spielten die beiden von 2008 bis 2021 miteinander, gewannen in diesem Zeitraum acht spanische Meisterschaften und dreimal die Champions League.